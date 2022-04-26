الخصاونة: الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس شرف ينهض به الملك بكل اقتدار

2022/04/26 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس "شرف ومسؤولية وواجب ينهض به يوميا الملك عبدالله الثاني، الوصي على هذه المقدسات، بكل اقتدار وصلابة ومنعة".

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