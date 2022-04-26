إصابة ثلاثة أطفال بانفجار 'مجهول' شمال بابل

2022/04/26 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أطفال بانفجار "مجهول" شمال بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً مجهولاً يعتقد انه مخلف حربي ضمن منطقة مويلحة شمال بابل".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اصابة ثلاثة اطفال بجروح مختلفة".

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