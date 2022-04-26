خامنئي: الولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه قبل 20 سنة

2022/04/26 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الولايات المتحدة أصبحت أضعف مما كانت عليه قبل 20 سنة في كل الجوانب.ورأى خامنئي أن “العالم اليوم على أعتاب التحول لنظام جديد.هناك نظام دولي جديد أمام العالم”، مشيرا إلى أنه “على عكس النظام لثنائي الأقطاب الذي كان موجودا قبل أكثر من عقدين حيث كانت الولايات […]

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