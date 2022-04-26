الصحة تعلن استقدام فرق طبية أجنبية لمستشفى في المنطقة الخضراء

2022/04/26 | 21:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هذه الفرق فريق طبي هندي مختص بزراعة قرنية العين.

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