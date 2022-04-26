العراق: المباحثات بين السعودية وإيران قد تمهد لعودة العلاقات.. والكاظمي حضر الجولة الخامسة

2022/04/26 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، إن المباحثات السعودية الايرانية التي تجري في بغداد "قد تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية"، وأضافت أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان حاضرا في جولة المفاوضات".

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