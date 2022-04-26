تركيا ترفع أحد آخر قيود كورونا مع تراجع الإصابات

2022/04/26 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفعت تركيا أحد آخر قيودها لمواجهة جائحة كورونا، حيث ألغت ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيف تلك القيود في اجتماع متلفز في الجمعية العلمية التي قادت جهود مواجهة الجائحة في البلاد، خلال عامين، وقال إن الجمعية لن تنعقد ما لم تظهر ظروف “غير عادية”.وأضاف أردوغان من […]

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