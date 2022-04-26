2022/04/26 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستشهاد منتسبين خلال تعرّض على نقطة عسكرية قرب هيت يقظة أمنية تحبط غزوة داعشية تنوي إستهداف بغداد بغداد – الزمان احبطت قيادة عمليات بغداد، ما اسمته بغزوة لعصابات داعش خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الجاري.وذكر بيان للعمليات تلقته (الزمان) امس انه (بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ،تمكنت القوات الأمنية من قتل انتحاريين اثنين […]

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