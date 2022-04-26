2022/04/26 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التصنيع العسكري تفصح عن المبالغ المصروفة على الأسلحة والأعتدة في 8 سنوات » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:24

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصنيع العسكري تفصح عن المبالغ المصروفة على الأسلحة والأعتدة في 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصنيع العسكري تفصح عن المبالغ المصروفة على الأسلحة والأعتدة في 8 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).