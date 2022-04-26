2022/04/26 | 22:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8bhQdHi10iA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دلالات اجتماع الرئيس #بارزاني مع وفد تحالف السيادة ضمن مساعي التحالف الثلاثي للإسراع بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دلالات اجتماع الرئيس #بارزاني مع وفد تحالف السيادة ضمن مساعي التحالف الثلاثي للإسراع بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).