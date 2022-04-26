"النظام العالمي في خطر".. ميلي: روسيا يجب أن تدفع الثمن

2022/04/26 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، من التهديد الذي تمثله الحرب في أوكرانيا على النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وانتقد بشدة التهديدات النووية التي أطلقها مؤخرا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف

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