نادي النجف يستلم 85 الف دولار لتسديد مستحقات لاعبيه

2022/04/26 | 22:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النجف الرياضي، استلام مبلغ

85 الف دولار لتسديد مستحقات لاعبي فريق

كرة القدم.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف

وكالة عباس مهدي في بيان إن “ثمار لقاء

انفراج الأزمة المالية للنادي بدأت و

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