تعرف على نص قرارات مجلس الوزراء بجلسته السادسة عشرة برئاسة مصطفى الكاظمي

2022/04/26 | 22:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

السادسة عشرة لمجلس الوزراء.



وجرى خلال

الجلسة مناقشة مجمل الأوضاع العامة في

البلاد، والوقوف على سير تنفيذ

الإجراءات الحكومية التي

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