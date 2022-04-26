صد تعرض لداعش في المقدادية

2022/04/26 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، صد تعرض لداعش الإرهابي في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من الفوج الثاني في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي صدت، تعرض شنه فلول داعش الإرهابي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأضاف ان "مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي شنت تعرضا على منطقة الهيب في قضاء المقدادية، قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج الثاني في لواء نداء ديالى".

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