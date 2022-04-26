بلينكن يقر بتعرض مسؤولين أمريكيين لـ

2022/04/26 | 22:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود "تهديد مستمر ضد مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين" من قبل إيران، ولكنه لم يذكر المزيد من تفاصيل.

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