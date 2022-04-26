اعتقال 'إرهابيين' قاما بالتعرض على قطعات أمنية في كركوك

2022/04/26 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين اثنين قاما بالتعرض على قطعاتنا بالفرقة الرابعة عشر في كركوك

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