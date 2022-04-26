بالصور.. تفجير أكثر من 250 قذيفة وقنبرة هاون في ميسان

2022/04/26 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية دفاع مدني ميسان، الثلاثاء، عن تفجير أكثر من 250 قذيفة وقنبرة هاون بعد أن تم رفعها في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنها "تقوم بمعالجة ورفع قذيفة مدفع عدد (255) وقنابر هاون في منطقة الشيب الحدودية وتفجيرها في ساحة الإتلاف بالاشتراك مع مفارز الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي".

وأدناه صور للعملية:

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