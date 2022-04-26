القبض على إرهابيين اثنين قاما بالتعرض على القطعات العسكرية بكركوك

2022/04/26 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بالتعرض على القطعات العسكرية بالفرقة الرابعة عشر في كركوك .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 وكتيبة استطلاع الفرقة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت على تواجد إرهابيين اثنين في محافظة كركوك من الذين قاموا بالتعرض على قطعاتنا في الفوج الاول لواء المشاة 96 ضمن قاطع الفرقة في وقت سابق" .وأضافت، أنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك تم القاء القبض الارهابيين في منطقة طوب زاوة في كركوك، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4إرهاب، وقد جرى تسليمهما الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما."

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