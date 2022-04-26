نصائح لتخفيف آلام الظهر وتقليل خطر الإصابات

2022/04/26 | 23:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعد آلام الظهر مشكلة متنامية خاصة منذ ظهور وباء “كوفيد-19” واضطرار الكثيرين للعمل من المنزل.ويقول الخبراء إن التحرك بانتظام هو السبيل للمساعدة في إدارة آلام الظهر، مشيرين إلى أن الحركة المنتظمة وعدم الجلوس لفترة طويلة هو المفتاح لصحة أفضل وألم أقل في الظهر.وقدم عدد من الخبراء الكثير من النصائح حول كيفية […]

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