إيلون ماسك غاضب من مسؤول سعودي.. رسائل نصية تكشف التفاصيل

2022/04/26 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، دعوى قضائية من قبل مساهمي تسلا الذين يزعمون أنه احتال عليهم من خلال تغريدة في 17 أغسطس 2018، بأنه "حصل على تمويل" لشطب الشركة من سوق الأسهم وأخذها خاصة.

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