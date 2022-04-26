الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” غربي كركوك

2022/04/26 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أحبطت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تعرضا لعصابات “داعش” غربي محافظة كركوك.وذكرت مديرية أعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته إيرث نيوز، ان “قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، تعرضا لفلول داعش الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك”.وأضافت، أن “مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي شنت تعرضا على نقطة للفوج […]

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