الإعلام الأمني تعلن ضبط ثمانية أوكار ضمن 'إلارادة الصلبة'

2022/04/26 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن ضبط ثمانية أوكار ضمن عملية إلارادة الصلبة اليت انطلقت غربي العراق قبل أيام.

وقالت الخلية في بيان، إن "قطعاتنا الأمنية تواصل عملياتها بإشراف قيادة العمليات المشتركة ضمن المرحلة الثانية لعملية إلارادة الصلبة في قواطع المسؤولية، حيث كانت النتائج، في قيادة عمليات ديالى ضبط ٤ أوكار و٣ قنابر هاون مختلفة وتدمير عجلة مفخخة".

وأضاف البيان "اما قيادة عمليات الانبار فقد تم تدمير عبوة ناسفة، كما تمكنت قطعات قيادة عمليات الجزيرة من تدمير ١١ عبوة ناسفة و ٤ صواريخ مختلفة، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ انزالين جويين".

ولفت بيان الخلية الى أنه "في محور الحشد الشعبي تم تدمير ٤ أوكار والعثور على معمل لتصنيع للعبوات الناسفة وعبوة ناسفة وناظور حراري وتدمير عجلة مفخخة والعثور على كمية من المواد الطبية"، مشيراً الى أن "تمكن قوات قيادة حرس الحدود من القاء القبض على ١٠ متهمين وضبط عبوة ناسفة".

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