روسيا: النازيون يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا

2022/04/26 | 23:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية، و76 سفينة من 18 دولة في 7 موانئ أوكرانية.وأضاف: “لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون، نيقولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني وماريوبول، […]

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