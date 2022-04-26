2022/04/26 | 23:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية، و76 سفينة من 18 دولة في 7 موانئ أوكرانية.
وأضاف: “لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون، نيقولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني وماريوبول، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: النازيون يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية، و76 سفينة من 18 دولة في 7 موانئ أوكرانية.
وأضاف: “لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون، نيقولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني وماريوبول، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: النازيون يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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