مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد برباعية في أبطال أوروبا

2022/04/27 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق مانشستر سيتي الإنجليزي الانتصار بنتيجة (4-3) على ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز.وسجل لمانشستر سيتي دي بروين وجيسوس وفيل فودين وبرناردو سيلفا في الدقائق (2 و11 و53 و74) بينما سجل لريال مدريد بنزيما (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 33 و55 و82.ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 4 مايو المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

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