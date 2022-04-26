إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

2022/04/27 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفنلندية، الثلاثاء، أن الرئيس، سولي نينيستو، أُدخل المستشفى حيث وضع تحت المراقبة بسبب إصابته "بعوارض كوفيد-19 لفترة طويلة".

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