مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد

2022/04/27 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي الانتصار بنتيجة (4-3) على ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز.

وسجل لمانشستر سيتي دي بروين وجيسوس وفيل فودين وبرناردو سيلفا في الدقائق (2 و11 و53 و74) بينما سجل لريال مدريد بنزيما (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 33 و55 و82.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 4 مايو المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

بدأت المباراة، بهدف مُبكر لأصحاب الأرض، حيث سجل كيفن دي بروين في الدقيقة 2، حيث تلقى كرة عرضية من رياض محرز داخل المنطقة، وسدد كرة رأسية أسفل يمين تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 11، حيث استلم كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله كيفن دي بروين، واستلم وسدد أسفل يسار كورتوا حارس الميرنجي.

وكاد مانشستر سيتي أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 15، حيث انطلق فودين ومرر كرة عرضية داخل المنطقة، لكن لم يستغلها محرز ليُشتتها دفاع ريال مدريد.

وجاء أول تهديد من ريال مدريد، عبر فينيسيوس جونيور الذي تلقى كرة داخل المنطقة عبر بنزيما، وسدد كرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية فيالدقيقة 17.

وأضاع ريال محرز فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 26، حيث انطلق وسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى كورتوا، مما أدى لانفعال مدربه جوارديولا على خط التماس.

واستمرت محاولات السيتي للتسجيل، وأضاع فودين هدفا محققا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 29.

وكاد ألابا أن يسجل هدف تقليص الفارق لريال مدريد، بتسديدة رأسية داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 30.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة ، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من فيرلاند ميندي وسدد على الطائر أسفل يسار الحارس إيدرسون.

وتصدى إيدرسون حارس مانشستر سيتي، لتصويبة قوية من رودريجو جويس جناح ريال مدريد داخل المنطقة، وحول الكرة إلى ركنية في الدقيقة 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رياض محرز وصوب كرة داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لترتد أمام فودين لولا كارفاخال الذي شتت الكرة في الدقيقة 47.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله فيرناندينيو وسدد كرة رأسية في شباك كورتوا.

ونجح فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 55، إذ تلقى تمريرة من فيرلاند ميندي وانطلق من خط الوسط حتى دخل منطقة الجزاء وصوب كرة أرضية زاحفة أسفل يسار إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لتصويبة من لابورت لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 67.

وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 74، بتسديدة يسارية صاروخية على يمين كورتوا حارس ريال مدريد.

وأهدر رياض محرز لاعب السيتي فرصة تسجيل الهدف الخامس، فمن مجهود فردي بمراوغة دفاع ريال مدريد داخل المنطقة، سدد كرة مرت على خط المرمى لكن لم تسكن الشباك في الدقيقة 76.

وصوب لوكا مودريتش كرة أرضية زاحفة في الدقيقة 78، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إيدرسون.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، بسبب وجود لمسة يد على لابورت لاعب السيتي، وانبرى لتنفيذها كريم بنزيما الذي صوب في منتصف المرمى في الدقيقة 82.

واستمرت المحاولات دون أي جديد يُذكر، ليتأجل الحسم في لقاء الإياب الأسبوع المقبل بالبرنابيو.

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