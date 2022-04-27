إلهام شاهين: أفضح أفكار المتطرفين في

2022/04/27 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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تشارك الفنانة المصرية إلهام شاهين في دراما رمضان هذا العام، بعمل مختلف في مسلسل "بطلوع الروح" الذي تقدم فيه شخصية "زعيمة" في تنظيم داعش الإرهابي.

وتعليقا على دورها الصعب، قالت إلهام شاهين، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أكثر ما جذبها لشخصية (أم جهاد) هو عدم تقديمها من قبل في أي عمل فني".وأضافت: "أبحث دائما عن الاختلاف وهذا دور جديد ولن يتكرر، فأنا أنجذب للأعمال المميزة والفريدة، إلى جانب أنه مستوحى من أحداث حقيقية".وتابعت: "ردود الأفعال حول العمل والأبطال كانت رائعة، سواء كانت متعلقة بالصورة أو الموسيقى أو الملابس والديكور، كل شيء تم تنفيذه بأفضل شكل، وحتى الأدوار الصغيرة التي قدمها ممثلون من جنسيات مختلفة، فقد كانوا رائعين".

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