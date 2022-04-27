2022/04/27 | 00:15 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 0R_2RsaUiFA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحمى النزيفية تهاجم العراق و تتسبب بإصابات و وفيات في عدد من المحافظات | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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