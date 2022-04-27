مقتل ضابط في تفجير انتحاري قرب بغداد وافشال مخطط تفجيرات في كردستان

2022/04/27 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬دهوك‭ -‬الزمان قتل‭ ‬عسكريان‭ ‬عراقيان‭ ‬أحدهما‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬رائد‭ ‬عندما‭ ‬فجّر‭ ‬انتحاري‭ ‬حزامه‭ ‬الناسف‭ ‬قرب‭ ‬قوة‭ ‬عراقية‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬عن‭ ‬خلايا‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭.‬ ‮ ‬وينتمي‭ ‬العسكريان‭ ‬القتيلان‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬وجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬كانت‭ ‬تداهم‭ ‬وكرا‭ ‬في‭ ‬بستان‭ ‬البوغبين‭ ‬بقضاء‭ ‬الطارمية‭ ‬شمالي‭ ‬العاصمة‭ […]

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