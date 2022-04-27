مهرجان الربيع.. برشلونة والموصل

2022/04/27 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نيسان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يحيى‭ ‬أهالي‭ ‬برشلونة‭ ‬تقليدا‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬احد‭ ‬اشهر‭ ‬كتّابهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬عنوانه،‭ ‬وردة‭ ‬وكتاب‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬هناك‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الرجل‭ ‬للمرأة‭ ‬وردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقوم‭ ‬هي‭ ‬بإهدائه‭ ‬كتابا‭ .‬في‭ ‬يوم‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بيعت‭ ‬ملايين‭ ‬الورود‭ ‬واكثر‭ […]

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