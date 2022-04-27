أول اصلاح نادر لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي

2022/04/27 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬ تبنّت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالإجماع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قراراً‭ ‬يُلزم‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بتبرير‭ ‬استخدامها‭ ‬للفيتو،‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬نادر‭ ‬قوبل‭ ‬بالتصفيق‭ ‬وأعيد‭ ‬إحياؤه‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا كان‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬قد‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬حروب‭ ‬والسكوت‭ ‬على‭ ‬مظالم‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬واسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ […]

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