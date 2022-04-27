في انتظار العودة.. مانشستر سيتي يفوز على ريال مدريد في مباراة

2022/04/27 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة أقيمت في إنجلترا، الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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