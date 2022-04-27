2022/04/27 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CBHa1YU7Teo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح العرباوي : عرض علينا التحالف مع جهات كثيرة ورفضنا.. وحتى تشرشل وغاندي شاركا بالانتخابات وخسرا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح العرباوي : عرض علينا التحالف مع جهات كثيرة ورفضنا.. وحتى تشرشل وغاندي شاركا بالانتخابات وخسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).