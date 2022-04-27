قطع الطريق المؤدي الى الكرادة وسط بغداد بعد الاشتباه بعجلة مفخخة- عاجل

2022/04/27 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

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قطع مؤقت مقابل فندق بابل بعد الاشتباه بعجلة متروكة وصقر بغداد( خبراء المتفجرات) يعملون على فحص العجلة، وتبين أنها لا تحمل متفجرات

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