تشكيلة القوة الجوية لمواجهة مومباي الهندي

2022/04/27 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، تشكيلة نادي القوة الجوية لموجهة نظيرة موباي الهندي.

وتضم التشكيلة بقيادة المدرب حكيم شاكر كل من محمد صالح وويلسون، ورودريكو، وضرغام إسماعيل، وحسين جبار، وصفاء هادي.

وضمت أيضا كل من محمد علي عبود، ومصطفى محمد، وشريف عبد القادر، وإبراهيم بايش، وعلاء عباس.

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