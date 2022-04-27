2022/04/27 | 01:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ هل ينعكس انتعاش الاقتصاد العراقي على حياة المواطنين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _MgBzoGDklU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ هل ينعكس انتعاش الاقتصاد العراقي على حياة المواطنين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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