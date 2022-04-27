2022/04/27 | 01:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: a3kJoDCqvig
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضر فارس : قضايا عودة المطلوبين للقضاء تم توظيفها سياسيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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