2022/04/27 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لازال الأختلاف محتدما بين أهل العلم وأهل التصور في الكشف عن الدلالات القصدية لمعاني بعض الآيات القرآنية التي لها علاقة مباشرة في القوانين الطبيعية، أو أصول هذه القوانين التي تعتمد على المحددات الثابتة لها يقينا وعن طريق التجربة الحسية المجردة، فقد كان وإلى زمن قريب الفهم العام للناس لتفسير الكثير من الحركات والأحداث الفلكية والفيزيائية تقوم على أساسيات وهمية، منبعها الأسطورة والتراث الفكري اللا دي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصدية الدلالية للنص الديني بين أهل العلم وأهل التصور - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصدية الدلالية للنص الديني بين أهل العلم وأهل التصور - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).