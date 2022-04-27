الجوية يخسر أمام مومباي سيتي الهندي ويودع دوري أبطال آسيا

2022/04/27 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعودع القوة الجوية بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مومباي سيتي الهندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن إياب الجولة السادسة من البطولة.سجل هدف المباراة الوحيد المحترف موريسيو في الدقيقة 34 ، فيما الغى حكم المباراة الاردني هدفا صحيحا للقوة الجوية في الدقيقة 44.وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الهندي بهدفين مقابل هدف واحد للجوية .

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