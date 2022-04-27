الاشتباه بوجود عجلة مفخخة مقابل فندق بابل وسط بغداد

2022/04/27 | 01:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قطعت الاجهزة الأمنية بشكل مؤقت، الشارع المقابل لفندق بابل وسط بغداد، للاشتباه بوجود عجلة مفخخة.وقال مصدر امني لـ”ايرث نيوز” إن “القوات الامنية قطعت بشكل مؤقت الشارع المقابل لفندق بابل بعد الاشتباه بوجود عجلة متروكة قد تكون مفخخة”.واوضح ان “خبراء المتفجرات يعملون على فحص العجلة ولغاية الان لم يتبين بداخلها اي مادة […]

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