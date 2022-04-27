هل ينعكس انتعاش الاقتصاد العراقي على حياة المواطنين؟

2022/04/27 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيتوقف العراق عن سياسة الاقتراض الداخلي والخارج؟

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