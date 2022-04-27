القوة الجوية يودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته من مومباي

2022/04/27 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

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ودع القوة الجوية بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مومباي سيتي الهندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن إياب الجولة السادسة من البطولة.سجل هدف المباراة الوحيد المحترف موريسيو في الدقيقة 34 ، فيما الغى حكم المباراة الاردني هدفا صحيحا للقوة الجوية في الدقيقة 44.وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الهندي بهدفين مقابل هدف واحد للجوية .

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