قطع الطريق المؤدي الى الكرادة وسط بغداد بعد الاشتباه بعجلة مفخخة

2022/04/27 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، الاربعاء، بقطع الطريق المؤدي الى الكرادة وسط بغداد بعد الاشتباه بعجلة مفخخة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية قطعت بشكل مؤقت مقابل فندق بابل بعد الاشتباه بعجلة متروكة".

وأضاف أن "صقر بغداد (خبراء المتفجرات) فحصوا العجلة، وتبين أنها لا تحمل متفجرات".

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