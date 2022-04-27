السيسي: لو كنت تآمرت على الرئيس مرسي يبقى تآمرت على مصر

2022/04/27 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه عندما وقف مع الرئيس الأسبق محمد مرسي "كان يقف مع مصر"، وأضاف أنه لو تآمر عليه "يبقي تآمرت على مصر".

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