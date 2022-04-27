2022/04/27 | 02:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأفادت "سانا" بأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق".ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود في العاصمة السورية قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعات السورية تعترض هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعات السورية تعترض هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).