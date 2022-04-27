رسالة للملك فؤاد.. بلينكن يهدي نظيره المصري وثيقة تاريخية مهمة

2022/04/27 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نظيره المصري، سامح شكري، "وثيقة تاريخية" مهمة بمناسبة الذكرى الـ100 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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