جونسون: لا أتوقع أن يستخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا

2022/04/27 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه لا يتوقع أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا.

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