"أخذ الروس أخي بعيدا".. رجال مفقودون في قرى أوكرانية مدمرة

2022/04/27 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض بلدة أوريخوف الأوكرانية الصغيرة للنيران باستمرار بين الخطوط الأمامية الأوكرانية والروسية في ساحة معركة متقلبة بشكل متزايد في جنوب شرق أوكرانيا، ونادرا ما تغادر تمارا ميخينكو، وهي واحدة من السكان القلائل الذين بقوا في منزلها، قبو منزلها.

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