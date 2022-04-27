قادة أوروبيون سابقون يدعون إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني

2022/04/27 | 02:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قادة أوروبيون سابقون الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

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