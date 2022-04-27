2022/04/27 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن وحلفاؤها يجددون إعلان الدعم لأوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وحلفاؤها يجددون إعلان الدعم لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وحلفاؤها يجددون إعلان الدعم لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).