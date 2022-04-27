بكين تحذر واشنطن حيال تصريحاتها وممارساتها بالنسبة لتايوان

2022/04/27 | 03:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت بكين على تصريحات وزير الخارجية

الأمريكي أنتوني بلينكن التي أعلن فيها

أن بلاده تعتزم تزويد تايوان بكل ما هو

ضروري لحماية نفسها حال اتخاذ الصين أي

خطوات أحادية الجانب.

وقال المتحدث باسم السفارة ا

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